Stork is het leven zelf

Paul Krijnsen Ⓒ Reinier van Willigen

Wat ooit een ketelfabriek was, is nu backstage, het domein van acteurs, kostuums en grimeurs. Ervoor ligt een vlakte vol ingegraven machine-onderdelen, waar met ingang van woensdagavond het theaterspektakel Stork! wordt opgevoerd. Cultureel eerbetoon aan een concern dat 100.000 mensen aan werk hielp en al 150 jaar het leven in Hengelo bepaalt.