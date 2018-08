Complete treinchaos rondom Amsterdam

Volgens een medewerker van ProRail is het ’een ingewikkeld proces’ om het treinverkeer weer op te starten. „Het probleem is teruggekomen”, aldus een woordvoerder. „Er rijdt gewoon niets. We moeten gaan zoeken naar alternatieven om mensen thuis te krijgen.”

„Duidelijk is dat de gevolgen de rest van de dag zullen duren”, meldt de NS.

Aan het begin van de avond ging het allereerst mis op Schiphol. Een 21-jarige winkeldief rende de spoortunnel in waarna het treinverkeer werd stilgelegd.

„Het treinverkeer lag eerst stil door de winkeldief en toen we eindelijk weer konden rijden kregen we te horen dat er een grote storing was”, vertelt een van onze verslaggevers op Schiphol. „Het is heel druk hier, mensen proberen op een andere manier weg te komen. Er staat een gigantische rij bij de taxistandplaats. Het is echt een enorme chaos. Veel toeristen hebben ook geen idee wat er gaande is.”

Ander vervoer

„Eerst stonden alle treinen nog keurig op het bord, maar al snel begonnen de treinen een voor een uit te vallen. Nu rijdt er helemaal niets meer”, zegt een andere verslaggever die gestrand is op Amsterdam Sloterdijk. „Het advies is: zoek ander vervoer. De perrons stromen langzaam leeg en boven wordt het steeds voller. Taxi’s maken er goed gebruik van.”

Reizigers proberen intussen weg te komen van Schiphol door in een overvolle bus te stappen richting Amsterdam.

Utrecht

De grote storing zorgt ook in Utrecht voor problemen. Tussen Utrecht Centraal en Maarn rijden geen treinen. Ook rondom Woerden is geen treinverkeer mogelijk.

Wel wat chaotisch

Volgens de NS is het „wel wat chaotisch” op het spoor rond Amsterdam. „Probeer zo mogelijk je treinreis uit te stellen of een alternatief te vinden”, twittert NS. Reizigers krijgen het advies de actuele berichten en reisinformatie op de borden, app en website goed in de gaten te houden.

Hoe lang de storing gaat duren is onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail meldt dat reizigers rekening moeten houden met twee uur vertraging.

