ROTTERDAM - De IJs-ijsvogel verovert Rotterdam. Het gestikte dier schittert vanaf woensdag in de tentoonstelling ’Dode dieren met een verhaal’ in het Natuurhistorisch Museum. Dat doen de McFlurry-egel, kluifreiger en dominomus al langer. Met de tentoonstelling wil het museum bezoekers aan het denken zetten over de natuur.