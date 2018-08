Ⓒ ALLESSIE, ALDO

LOOSDRECHT/HILVERSUM - Kort na elkaar zijn dinsdag in ‘t Gooi twee personen op gruwelijke wijze neergestoken door een man in trainingspak. Nadat eerst een vrouw in Hilversum was aangevallen met een mes, werd even later een huisarts in Loosdrecht met een steekwapen belaagd. Beiden raakten ernstig gewond, onder andere aan hun nek.