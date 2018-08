Man bestelt 300 borden met ’sorry’ voor schatje

De man wordt door lokale media geïdentificeerd als Nilesh Khedekar. Op de borden staat ’Shivde, het spijt me’, een boodschap voor zijn vriendin, vergezeld van een rood hart. Er zijn driehonderd exemplaren.

Gevoel voor timing heeft de zakenman wel, want zijn billboards zijn geplaatst in een gedeelte van de stad dat vermaard is voor files. Mocht de vriendin er zijn langsgereden, dan heeft ze het zeker gezien.

De politie beschrijft hoe het onderzoek leidde naar een handlanger van de zakenman. „Die hielp hem de borden te regelen. Via hem zijn we bij Khedekar uitgekomen, het brein achter deze daad”, aldus een politiechef.

Volgens de zakenman wilde Khedekar sorry zeggen zeggen zijn vriendin, in de hoop het goed te maken. De twee hadden ruzie gehad, zo verklaarde de handlanger tegen de politie, en daarom kwam de zakenman met dit ’creatieve’ idee.

Het meisje zou binnenkort vanuit Mumbai naar Pimpri-Chinchwad komen. Of dat inmiddels gebeurd is, is niet bekend.