Ex-advocaat Trump bekent schuld

Hij gaf toe de regels voor de financiering van een verkiezingscampagne te hebben overtreden. Hij zei dit te hebben gedaan in opdracht van een kandidaat. Hij noemde geen namen. Verder bekende hij schuldig te zijn aan belastingontduiking en bankfraude.

Door mee te werken met de openbaar aanklagers kan de 51-jarige Cohen in aanmerking komen voor strafvermindering. CNN meldde dat hij een deal had gesloten over de duur van de straf en een boete. Concurrent Fox News hoorde uit anonieme bron dat Cohen akkoord is gegaan met drie tot vijf jaar cel.

Cohen kwam vooral in het nieuws door het betalen van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, die beweert een seksuele affaire te hebben gehad met Trump. Ex-playmate Karen McDougal kreeg via hem om vergelijkbare reden anderhalve ton ’zwijggeld’.

De zaak raakte in een stroomversnelling toen de FBI op advies van speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar mogelijk Russische bemoeienis met de verkiezingsstrijd om het Witte Huis, een inval deed in het kantoor van Cohen, zijn huis en permanente hotelkamer. De federale politie nam er een bewijsstukken in beslag, waaronder e-mails en documenten over een reeks van onderwerpen.

Regelaar

Cohen was jarenlang de persoonlijk advocaat en adviseur van Trump. Hij stond bovendien te boek als diens loyale ’regelaar’, voor vastgoedzaken in Moskou tot het ophalen van sponsorgeld voor de campagne. Als hij besluit een boekje open te doen over zijn baas, die afstand heeft genomen van zijn vertrouweling, dan heeft de president reden zich zorgen te maken.