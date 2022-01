OM eist ruim 17 jaar cel tegen vermeende drugsbaron Piet Costa

Justitie beschouwt hem als de onbetwiste leider van een bende die duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen importeerde. De geëiste straf is de maximale.

Tegen acht medeverdachten eiste het OM celstraffen van achttien maanden tot dertien jaar en in een paar gevallen nog een boete van 50.000 euro. Onder hen is ook de voormalig profvoetballer Rachid B. (37), die onder meer uitkwam voor Sparta en NEC. Hij hoorde vier jaar cel tegen zich eisen.

Hoofdverdachte Roger P. leidde volgens de officieren van justitie een zeer luxe leven van de opbrengsten van zijn handel. Het OM begon het requisitoir met opsommen waarop de bevolking van „dit kleine landje aan de Noordzee” allemaal trots is. Tulpen, Max Verstappen, het nationale elftal.

’Titel waar we minder trots op zijn’

„Maar in 2021 kregen we door Europol ook een titel toegekend waarop we minder trots zijn: dat van het grootste invoerland van cocaïne. Een titel die we delen met België en die we hebben overgenomen van Spanje en Portugal.”

De partijen cocaïne die met regelmaat worden onderschept in de haven van Rotterdam, vormen volgens het OM slechts het topje van de ijsberg. Hoe omvangrijk de handel moet zijn, blijkt uit het onderscheppen van 72.808 kilo cocaïne met een straatwaarde van vijf miljard euro in een jaar tijd. Als dat het topje is, zegt dat veel over de omvang van de ijsberg, aldus het OM.

Ter vergelijking: de rechtspraak kreeg vorig jaar een bedrag van 1 miljard van de overheid. Het Openbaar Ministerie nog geen 600 miljoen.

Lucratieve business

In de internationale cocaïnehandel gaat gigantisch veel geld om. „Het is een waanzinnig lucratieve business en voor de deelnemers staan er grote belangen op het spel. Gaat er iets mis, dan wordt verhaal gehaald. En dat gebeurt niet zelden met veel geweld”, zeggen de officieren.

Het geld dat de verdachten zouden hebben verdiend met hun drugshandel vond via allerlei constructies hun weg naar de bovenwereld. „Een staaltje ondermijning waar je u tegen zegt”, constateren de officieren. De verdachten worden ook vervolgd voor het witwassen van het met hun criminele activiteiten verdiende geld. Roger ’Piet Costa’ P. leefde een zeer luxe leven van zijn handel en dat werd volgens het OM mogelijk gemaakt door de leden van de criminele organisatie waaraan hij de leiding gaf.

Hoofdverdachte Roger P. is ook verdachte in een andere grote zaak, de zaak van de ’martelcontainers’ in Wouwse Plantage die binnenkort inhoudelijk wordt behandeld.