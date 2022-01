OM komt met strafeisen tegen drugsbende van Piet Costa

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De zaak in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam gaat over internationale drugshandel en witwassen. De drugsbende zou verantwoordelijk zijn voor de invoer van grote hoeveelheden cocaïne in de havens van Rotterdam en Antwerpen (1015 kilo in 2015 en 3776 kilo in 2016 en 1200 kilo in maart 2020). De grootste vondst vond de douane in de Rotterdamse haven in een container ananassen. De politie verving de lading door dummy’s en plaatste afluisterapparatuur in de container om zicht te krijgen op de drugsdealers.

De drugszaak kwam opnieuw aan het rollen door de grote hack van de cryptodienst EncroChat, waardoor politie en justitie de onderlinge communicatie van criminelen konden meelezen. Justitie beschouwt P. eveneens als de opdrachtgever van de bouw en inrichting van de zogeheten martelcontainers in Wouwse Plantage in Brabant. Ook die werden door het meelezen van de criminele chats ontdekt. Die strafzaak begint woensdag 26 januari in de gerechtstbunker in Amsterdam.

De Rotterdamse drugszaak telt in totaal tien verdachten, onder wie ook voormalig profvoetballer en P.’s jeugdvriend Rachid B (37). Hij speelde onder meer bij Sparta en NEC. Hij wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Medeverdachte Robin van O. (41) is er niet bij, hij is volgens zijn advocaat terminaal ziek.

Piet Costa heeft zich sinds de start van de inhoudelijke behandeling op 1 december nog maar een keer laten zien, in een rolstoel. Hij beroept zich tijdens het vijftiendaagse strafproces op zijn zwijgrecht. Justitie denkt dat hij vier accounts in gebruik had waarmee hij versleutelde berichten verstuurde. Uit de onderschepte communicatie komt naar voren dat deze gebruiker zichzelf kale Costa noemt. In de berichten komen ook allerlei variaties op zijn alias voor, zoals Piet, kale, Dutch en crazy Dutchman.

Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers houdt maandag zijn pleidooi.