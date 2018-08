Hilversumse SP-leider reageert op steekpartijen: ’Uitverkoop?’

„Messen in de uitverkoop?”, tweet Verweij als reactie op het nieuwsbericht van NH Nieuws dat er iemand gewond is geraakt na een steekincident in Loosdrecht. De tweet werd verwijderd.

Kort na elkaar zijn dinsdag in ’t Gooi twee personen op gruwelijke wijze neergestoken. Nadat eerst een vrouw in Hilversum was aangevallen met een mes, werd even later een huisarts in Loosdrecht met een steekwapen belaagd. Beiden raakten ernstig gewond, onder andere aan hun nek.