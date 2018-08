Taksplan valt niet te slijten

In de provincies krijgen verschillende lijsttrekkers pijn in hun buik bij de gedachte dat ze aan de kiezer moeten uitleggen waarom hun partij heeft ingestemd met het afschaffen van de dividendbelasting, wanneer Nederland volgend jaar weer naar de stembus gaat voor de Provinciale Statenverkiezingen.

„Ik merk dat hierover veel zorgen zijn”, reageert de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA), die vindt dat de balans met het afschaffen van de dividendbelasting en het verhogen van het lage btw-tarief naar de verkeerde kant doorslaat.

Die zorgen zijn alleen maar toegenomen nu de dividendmaatregel nog eens 600 miljoen euro duurder dreigt uit te pakken. Van Hijum geeft zijn collega’s in Den Haag dan ook ’de opdracht’ mee dat „recht te trekken.”

Ook vanuit CU en VVD klinkt het dat het dividendplan momenteel niet uit te leggen is. „De schijn moet worden weggenomen dat het kabinet er alleen voor de grote jongens is”, vindt VVD’er Kees Bierens, die als lijsttrekker is voorgedragen in Zeeland.