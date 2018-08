Ferdy R.: ’Ik ben gemarteld in de gevangenis’

Naar eigen zeggen werd R. tijdens zijn verblijf in het huis van bewaring verboden z’n medicijnen tegen de ziekte van Lyme in te nemen, wat volgens hem gelijkstaat aan martelen. Volgens R. zelf lijdt hij aan „persisterende gecompliceerde Lyme, die dodelijk kan zijn” en kreeg hij „een enorme terugval” door het onthouden van medicatie.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat R. z’n medicijnen niet heeft kunnen innemen, omdat hij „homeopathische, niet-geregistreerde medicijnen” zou gebruiken. „Tijdens de beperkingen is besloten dat hij deze niet mocht nemen, omdat niet bekend is wat er in zit. Als het om geregistreerde medicijnen en doktersadvies zou zijn gegaan had hij deze wel mogen nemen”, aldus een woordvoerster van het Functioneel Parket, dat het onderzoek naar Loterijverlies leidt.

De oprichter van Loterijverlies werd begin juli aangehouden op verdenking van het verduisteren van 2,8 miljoen euro van deelnemers van de claimstichting. Ook zou zijn onderneming ten onrechte geen btw hebben afgedragen. Bij de FIOD-actie werden vorige maand administratie, bankrekeningen en een Rolls Royce in beslag genomen. R. zat vervolgens 31 dagen in volledige beperkingen, waardoor hij uitsluitend contact mocht hebben met z’n advocaat. Begin deze maand werd hij weer vrijgelaten. Hij is volgens het OM nog wel verdachte. Loterijverlies probeert al tien jaar een schadevergoeding te krijgen voor 194.000 deelnemers.