Terug naar verplicht schoolzwemmen?

Ieder kind moet leren zwemmen, maar wie gaat dat betalen? Ⓒ ANP

De warme zomer van de afgelopen weken had zo z’n gevolgen. Wekelijks verdronken er twee tot drie mensen die verkoeling zochten in het zwemwater. Onder de slachtoffers waren ook kinderen. Daardoor gaan er steeds meer stemmen op om zwemles verplicht te stellen. Maar hoe maken we dat dan voor iedereen betaalbaar? Moet zwemles gratis worden of moet het schoolzwemmen weer worden ingevoerd?