Van der Weijden vormt een symbool

Het was half drie zondagnacht toen ik in de auto stapte in Friesland om terug naar huis te gaan. Op verzoek van Daisy van der Weijden, de vrouw van Maarten van der Weijden, hem wat moed in gesproken samen met Erben Wennemars. Was een groot voorrecht om dat te mogen doen. Alleen wat zeg je tegen iemand die met zo’n niet te bevatten prestatie bezig is. Die het lef heeft een eigenlijk onmenselijke uitdaging aan te gaan. Eenmaal in mijn auto terug rijdend kwam het woord iconisch in me op. Iconisch betekent volgens Van Dale: een symbool vormend.