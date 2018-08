Glennis Grace maakt indruk bij liveshow AGT

In de nacht van woensdag op donderdag wordt bekend of Grace doorgaat naar de volgende ronde. Ⓒ Hollandse Hoogte

LOS ANGELES - Zangeres Glennis Grace heeft indruk gemaakt in de kwartfinale van America's Got Talent. De Nederlandse zong het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman. De jury en het publiek waren enthousiast over het optreden van Grace.