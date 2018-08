Aanslag op gemeentehuis Bemmel

Volgens de brandweer is een gasfles gevonden die op de bijrijdersstoel lag. ,,Of dat iets met de brand te maken heeft, is niet zeker, maar wel erg waarschijnlijk'', aldus een woordvoerder van de brandweer. In een tweet laat de politie weten een ’stevig vermoeden’ te hebben wie de dader is.

De brand was rond 03.00 uur onder controle. De auto, het vuur, de rook en het bluswater hebben wel voor ernstige schade gezorgd. Daarom gaat het gemeentehuis woensdag niet open.

Een ongeval lijkt zeer onwaarschijnlijk omdat het gemeentehuis alleen te bereiken is door over een grasveld en langs paaltjes en bankjes naar het pand te rijden.

De plaats waar de auto het pand binnenreed, is alleen te bereiken door over het gras te rijden. Ⓒ Google Streetview

De politie is ter plekke bezig met onderzoek naar het voorval. De brandweer probeert om zo snel mogelijk alle rook uit het gebouw te krijgen, om de schade te beperken.

