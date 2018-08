Verdachte hoort vonnis brandstichting Arriva

Bij Arriva brandden op 16 september vorig jaar in de remise in Tilburg vier bussen uit en raakten er drie beschadigd. Nog geen twee weken daarna werd brand gesticht in een kantoor van het busbedrijf. In november werd een bus gestolen. Nadat de dader er urenlang in had rondgereden, stak hij hem in brand. De schade door de branden is becijferd op 1,5 miljoen euro.

Van D. werd in februari opgepakt na tal van vermoedens dat hij erachter zat, mogelijk uit frustratie over zijn ontslag bij Arriva. Bovendien werd hij herkend op bewakingsbeelden toen die op tv werden vertoond.

Zijn advocaat vond het bewijs onbetrouwbaar en pleitte voor vrijspraak.