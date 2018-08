Aanslag Bemmel: politie heeft ’stevig vermoeden’ om wie het gaat

Verdere informatie over de dader ontbreekt nog. De bestuurder van de auto die in de nacht van dinsdag op woensdag het gemeentehuis binnenreed, kwam daarbij om het leven. Mogelijk heeft de bestuurder proberen te vluchten. Hij werd in de buurt van de auto gevonden.

Bij de gemeente Lingewaard is recentelijk ook een bedreiging binnengekomen. Dat zegt een brandweerwoordvoerder tegen De Gelderlander. De bedreiging zou zijn binnengekomen bij de politie.

Een woordvoerder van de brandweer kon woensdagmorgen nog niet veel kwijt over de bestuurder die om het leven kwam nadat hij met twee gasflessen in zijn wagen door de gevel van het pand in Bemmel was gereden. ,,Maar dit doet een gezond mens niet'', zei hij.

,,Je moet wel heel boos zijn op een gemeente, wil je daar naar binnen rijden'', aldus de woordvoerder. De brandweer beschouwt het rammen van het gemeentehuis niet als een terroristische aanslag. Maar een ongeluk is het ook duidelijk niet.

Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard weet niets van een mogelijke dreiging. „Die moet dan gedaan zijn bij politie, niet bij ons. Ik ben overvallen door dat nieuws.”

Een ongeval lijkt zeer onwaarschijnlijk omdat het gemeentehuis alleen te bereiken is door over een grasveld en langs paaltjes en bankjes naar het pand te rijden.