Politie: doorbraak in zaak Nicky Verstappen

Mogelijk heeft het grootschalige dna-onderzoek een match opgeleverd. Eerder dit jaar hebben meer dan 15.000 mensen dna afgestaan.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden.

De politie hoopte een dna-familieprofiel te krijgen, als in het onderzoek bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld komt. Via hen zou mogelijk de man kunnen worden getraceerd wiens dna op het lichaam van de jongen werd gevonden.

Een tweet van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, is jubelend. ,,Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day!''

