De doorbraak waarop iedereen al 20 jaar wacht!

Na twintig jaar meldt de politie deze woensdag eindelijk de grote, „belangrijke doorbraak” waar al zo lang op wordt gehoopt. Vanmiddag om 12.00 uur belooft het Openbaar Ministerie op een persconferentie in Maastricht meer duidelijkheid te geven over het onderzoek naar wie de 11-jarige Nicky Verstappen vermoordde en wat er precies is gebeurd.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in augustus 1998 tijdens een vakantiekamp op de Brunssummerheide ’s nachts uit zijn tent. Anderhalve dag later werd hij een stuk verder dood gevonden. Nicky was seksueel misbruikt. Of hij daar is neergelegd of daar is gestorven, is een raadsel. Ook de doodsoorzaak is nooit helemaal vast komen te staan.

20.000 pagina’s dossier

Twintig jaar lang is werkelijk alles uit de kast gehaald om de dader te vinden. Het hele dossier beslaat inmiddels twintigduizend pagina’s waarin zesduizend namen voorkomen.

Lang is Heibloem een gespleten dorp geweest. Mensen die vonden dat het afgelopen moest zijn met de beschuldigingen en anderen die het schandalig vonden dat er mogelijk gezwegen wordt. Dat beeld werd nog eens versterkt toen de Limburgse dialectband Rowwen Hèze het lied Vlinder als eerbetoon aan Nicky uitbracht met daarin de regel ’het dorp dat een geheim bewaart’.

Maar de dader heeft een dna-spoor achtergelaten. Dat was aanvankelijk nauwelijks bruikbaar, maar door verbeterde technieken nu wel. Het kan vergeleken worden met dna van verwanten en dan kan naar de dader zelf gerechercheerd worden. Twee moorden, die op Marianne Vaatstra en Milica van Doorn, zijn zo opgelost.

In die zaken was dat de laatste kans en dat geldt ook voor de moord op NickyVerstappen. Femke Verstappen, de inmiddels 27-jarige zus van Nicky, benadrukte nog maar eens het belang daarvan. „Ik ben nu zelf moeder. Ik weet dus alleen maar beter hoe verschrikkelijk het is als je kind iets overkomt. Voor mijn ouders is het een hel. Ik heb altijd gezegd dat ik bij de laatste kans zelf naar voren treed om iedereen op te roepen mee te werken.”

Ook politie en justitie realiseren zich dat het echt nu of nooit is. Maar liefst 21.500 mannen zijn de afgelopen tijd gevraagd hun dna af te staan. De mega-operatie kost miljoenen en pas na maximaal een jaar zijn alle dna-profielen vergeleken met het gevonden materiaal.

Vooraf werd al gewaarschuwd: levert dat niets op, dan wordt het onderzoek waarschijnlijk voorgoed afgesloten en blijft de dood van Nicky Verstappen voor altijd een raadsel. „We zijn al vaak teleurgesteld en dat willen we niet meer. Maar nu acht ik de kans toch groot dat er iets uitkomt”, zei zus Femke daar eerder over.

Toch leek het verloop van het dna-verwantschapsonderzoek aanvankelijk tegen te vallen voor de familie. „Een bittere teleurstelling.” Zo noemde Berthie Verstappen de opkomst naar de dood van haar zoon zelfs. Een derde van de opgeroepen mannen is niet op komen dagen.

„Ik kan niet anders zeggen dan dat het me heel erg tegenvalt”, zei Berthie. „Ik had echt wel gehoopt dat tachtig procent zou meewerken. Ik vind het echt heel erg pijnlijk. Het voelt als een mokerslag. Zeker als je weet dat in de zaak-Vaatstra meer dan negentig procent is op komen dagen en hier maar 65 procent. En waarschijnlijk ligt dat aantal nog lager, want er zijn ook veel mannen gekomen zonder dat ze een oproep hebben gekregen.”

De politie zei toen al wel tevreden te zijn. „Uiteraard is bij een opkomst van honderd procent de kans op succes het grootst. Daarop waren al onze inspanningen dan ook gericht. Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende dna-profielen hebben om goed onderzoek te kunnen doen”, zei projectleider Hans Ramaekers.

Mogelijk dat woensdagmiddag duidelijk wordt dat hij daarin gelijk heeft gekregen.