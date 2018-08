Vliegtuig veilig geland in Eindhoven na technisch probleem

,,Er is geen brand en er zijn geen gewonden'', aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Brandweer, ambulances en politie stonden klaar om in te grijpen als dat nodig was.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik