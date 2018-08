Bemmel gelooft eigen ogen niet: ’Dat zoiets hier gebeurt’

De brandweer, die na een automatisch brandalarm om 02.00 uur toesnelde, vond naast de auto een lichaam. Hoewel de politie ,,een stevig vermoeden’’ heeft wie dat is, worden ter plaatse nog geen namen genoemd. ,,Als we hadden geweten dat iemand zoiets van plan was, hadden we meteen ingegrepen’’, zegt een ambtenaar van de dienst Sociaal Domein. Of het slachtoffer ook de auto bestuurde stond woensdagmorgen nog niet helemaal vast.

,,Het moet wel opzettelijk zijn gebeurd, want je rijdt hier niet per ongeluk naar binnen’’, zegt burgemeester Marianne Schuurmans. De auto ramde de pui van de publieksbalie. De balie is met een auto alleen te bereiken via een voetpad vanaf een parkeerplaats. Doordat een van de gasflessen in de auto explodeerde is brand ontstaan, die voor enorme schade in het gemeentehuis heeft gezorgd. Een belangrijk probleem is dat alle internetverbindingen zijn uitgevallen. Daardoor is de gemeente vrijwel onbereikbaar.

,,We hebben geprobeerd om alle werknemers te informeren, want vandaag kunnen ze hier niet werken’’, zegt de Bedrijfshulpverlening van de gemeente. Maar dat is door het ontbreken van een internetverbinding bij lang niet iedereen gelukt. ,,Dit is mijn eerste werkdag na mijn vakantie. Ik weet eigenlijk niet of ik nou nog een dag vakantie heb of iets werkachtigs moet gaan doen’’, zegt een baliemedewerkster.

De gemeente hoopt woensdag in elk geval wel paspoorten en rijbewijzen te kunnen verstrekken vanuit het tijdelijke kantoor in kasteel De Kinkelenburg, het oude raadhuis van Bemmel. Er staan al mensen te wachten.