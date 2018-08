Korea's sluiten bewakingsposten in grensgebied

Song stelde dat ook de Noord-Korea troepen terugtrekt uit een aantal posten. ,,De twee partijen zullen alle bewakingsposten verlaten die zich op minder dan een kilometer van elkaar bevinden'', zei de minister tegen een parlementaire commissie. De voorzitter van die commissie waarschuwde dat de terugtrekking wel proportioneel moet zijn. Noord-Korea heeft meer bewakingsposten aan het front dan het Zuiden.

De zogenoemde gedemilitariseerde zone tussen de buurlanden is ongeveer 4 kilometer breed. Het gaat om een bufferzone tussen de landen, die formeel nooit vrede hebben gesloten na de Koreaanse oorlog uit de jaren vijftig. Dat gewapende conflict eindigde in een wapenstilstand. De relatie tussen Pyongyang en Seoul is sinds het begin van het jaar verbeterd.