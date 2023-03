Premium Het beste van De Telegraaf

’Alsof de kerk religieuzen oproept niet te komen’ Britse hilariteit om ’Blijf weg’-campagne Amsterdam: ’Nu komen we alsnog’

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

De Amsterdamse campagne om feestende Britse jongeren te vragen niet te komen, lijkt averechts te werken. Ⓒ ANP/HH

Londen - De Amsterdamse campagne om jonge, op alcohol, seks en drugs azende jongeren te weren, lijkt averechts te werken. ’Ik was niet van plan om naar Amsterdam te gaan, maar nu ik weet wat het te bieden heeft, kom ik misschien’, aldus Edward Maye via Twitter. Anderen reageren ronduit cynisch: ’Het is alsof de kerk religieuze types oproept om vooral niet naar de kerk te komen’, schrijft Jean Warwick.