Peuter (2) overlijdt na eten cocktailworstje

Dat is gebleken tijdens een onderzoek van de rechtbank. Op het moment dat moeder Beth eindelijk gehoor kreeg, was Mia al niet meer bij bewustzijn. De poging duurde enkele minuten, zo meldt The Sun. Nu blijkt dat het callcenter van het alarmnummer zwaar onderbemand was.

Ook in het ziekenhuis ging het mis voor Mia. In plaats van in haar luchtpijp werd er een tube ingebracht in haar slokdarm. Het meisje bleek uiteindelijk hersendood te zijn en de familie moest de moeilijke beslissing nemen om haar van de apparaten die haar in leven hielden af te halen.

De ouders overwegen nu om naar de rechter te stappen.