Grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit: zo werkt het

Meer dan 26.000 mannen kregen een oproep om mee te doen. De politie nam wangslijm af van de mannen binnen een bepaalde leeftijdscategorie die nu of in 1998 woonden in de buurt van de Brunssummerheide, waar de elfjarige Nicky toen werd vermoord. Als iemand familie is van de man wiens sporen zijn gevonden bij het onderzoek naar de moord op Nicky, kan dat uiteindelijk leiden naar de dader.

Mannelijke lijn

Het onderzoek richt zich op verwanten in de mannelijke lijn. Wordt een gedeeltelijke match gevonden, dan wordt vervolgens een stamboomonderzoek uitgevoerd dat leidt tot het in kaart brengen van familieleden in de mannelijke lijn, zoals vader, zoons, broers of neven. Zo hoopt de politie bij de dader uit te komen.

Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide vermoord. Hij was daar met andere kinderen uit het Limburgse kerkdorpje Heibloem.

Graf openen

In 2011 liet justitie het graf openen van de man die destijds leider was van het zomerkamp. Maar DNA-vergelijking sloot hem als dader uit. Ook bij honderd mannen uit de omgeving van Nicky, onder wie de begeleiders van het zomerkamp, werd toen wangslijm afgenomen. Dat leverde niets op.

Het Openbaar Ministerie en politie geven woensdag een persconferentie over een 'grote doorbraak' in het onderzoek, mogelijk een DNA-match. Het zou niet de eerste keer zijn dat een slepende zaak op die manier werd opgelost. Ook de daders van de moorden op Milica van Doorn uit Zaandam en op Marianne Vaatstra uit het Friese Zwaagwesteinde werden op die manier gevonden.

DNA-verwantschapsonderzoek is mogelijk sinds 2012. De technische mogelijkheden bestonden al langer en werden onder meer gebruikt in vermissings- en familiezaken. Zes jaar geleden werd wetgeving van kracht waardoor toepassing ook in het strafrecht mogelijk werd.