Meisje lokt al haar matches tegelijkertijd naar Tinderdate

Een Twittergebruiker deed uitgebreid verslag van zijn bizarre Tinder-ervaring. De jongeman schrijft dat nadat hij en Natasha een match werden op de populaire datingapp, hij een berichtje kreeg van de jonge vrouw.

Natasha schreef dat een kennis van haar muziek zou draaien vlakbij Union Square en vroeg of hij daar samen met haar naar toe wilde gaan. De man ging er op in. Net als alle andere onwetende mannen, die zij het zelfde berichtje had gestuurd.

Podium

Aangekomen op Union Square stond er een grote groep mensen rondom een podium. De Twittergebruiker schrijft dat hij een berichtje van Natasha kreeg, met daarin de boodschap dat zij iets later zou zijn.

Op hetzelfde moment sprong Natasha het podium op met de boodschap dat ze die dag alle mannen met hetzelfde bericht naar het plein had gelokt.

Om mannen te elimineren had ze een paar eisen. De vrouw bleek niet geïnteresseerd te zijn in mannen die kleiner zijn dan 1.77 meter, kale mannen, te dikke mannen en toeristen.

Het is niet duidelijk of Natasha daadwerkelijk op date is gegaan met een van de mannen, maar de Twittergebruiker die verslag deed van het hele gebeuren, is in ieder geval afgehaakt.