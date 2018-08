Zeeuw het ziekenhuis ingeslagen met blikken bier

VLISSINGEN - Een 67-jarige man is in het ziekenhuis beland nadat hij in Vlissingen klappen tegen zijn hoofd had gekregen met een tas vol blikken bier. De politie heeft een 39-jarige man uit de Zeeuwse havenstad opgepakt en spreekt van een ,,forse mishandeling''. De verdachte was behoorlijk onder invloed van alcohol en mogelijk ook drugs, aldus de politie.