LIVE | ’Frankrijk gaat een maand lang helemaal op slot’

Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe beperkingen in de strijd tegen corona. Volgens Franse media is zelfs niet meer uit te sluiten dat het land opnieuw op slot gaat, zoals tijdens de eerste golf, maar nu wel iets minder streng. Gesproken wordt over een maand vanaf donderdag.

De Franse president Macron houdt woensdag om 20.00 uur een live toespraak. Hoewel niet bekend is gemaakt waarover hij gaat spreken, verwachten waarnemers dat er in ieder geval forse en impopulaire maatregelen worden aangekondigd. Nu geldt al voor twee derde van het land een spertijd van 21.00 tot 06.00 uur.

In Frankrijk sterven honderden mensen per dag aan corona. De dagelijkse aantallen stijgen weer naar het niveau van maanden geleden. Inmiddels is bij bijna 1,2 miljoen inwoners een besmetting vastgesteld. Voor de tweede achtereenvolgende dag moesten meer dan duizend personen met corona worden opgenomen.

De Franse premier Castex waarschuwde dat er, als het zo doorgaat, over twee weken evenveel zieken op de intensive care liggen als tijdens de eerste piek. Er zou dan geen plek meer vrij zijn op de ic's, aldus een parlementariër over de uitlatingen van Castex achter gesloten deuren.

