LIVE | Nog nooit zo veel corona in het riool

De tweede golf van het coronavirus is ook in de riolen goed terug te zien. Nog nooit werden zo veel virusdeeltjes in het riool gemeten als afgelopen week, blijkt uit de gegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijhoudt op het coronadashboard.

Vorige week, tussen maandag 19 en zondag 15 oktober, zaten er gemiddeld 1825,28 deeltjes van het coronavirus in een milliliter rioolwater. Een week eerder waren dat er iets meer dan 1300 en de week daarvoor 850. Eind maart en begin april, op het hoogtepunt van de eerste golf, vond het RIVM 1430,85 virusdeeltjes per milliliter.

De grootste concentraties coronadeeltjes zijn in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden, Amsterdam-Amstelland en Hollands Midden gemeten. Dit zijn ook gebieden waar veel coronagevallen worden vastgesteld.

Als mensen het coronavirus onder de leden hebben, kunnen virusdeeltjes in de ontlasting komen en zo in het riool belanden. Verspreid over het land staan meer dan driehonderd meetpunten. Zo kan de overheid zien waar het virus zich verspreidt, zonder dat de privacy van bewoners wordt aangetast.

