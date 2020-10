LIVE | Ziekenhuis Weert begint met bouw noodunits

Het Sint Jans Gasthuis in Weert begint dinsdag met het plaatsen van zeven noodgebouwen bij de hoofdingang. Daarmee bereidt het ziekenhuis zich voor op de mogelijke toestroom van coronapatiënten.

Op dit moment kan het ziekenhuis het aantal binnenkomende patiënten nog aan, maar "de besmettingen in de regio zijn stijgende en we willen goed voorbereid zijn", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. "We houden namelijk rekening met een toename van de ziekenhuisopnames vanuit de regio."

De noodvoorziening vergroot de ruimte van de spoedpost voor de opvang van patiënten. Ook bieden de extra units de mogelijkheid coronapatiënten te scheiden van de overige spoedzorg. De noodgebouwen kunnen gebruikt worden als wachtruimte, triageruimte en behandelruimte. Dit voor zowel de Spoedeisende Hulp als voor de huisartsenpost.

Om 07.00 uur dinsdagochtend komt er een grote hijskraan bij het ziekenhuis aan, die om 08.00 uur begint met takelen. Het opzetten van de units duurt de hele ochtend en het inrichten van de gebouwen neemt vervolgens nog een kleine week in beslag.

