Weer dodelijke brand in hoogbouw Mumbai

De brand brak uit op de twaalfde verdieping van het gebouw. ,,Er was overal rook en we hoorden mensen naar ons roepen, dus we renden naar het raam'', zei een tienjarige jongen tegen de krant Hindustan Times. ,,Later brachten brandweerlieden ons naar beneden.''

De chef van de brandweer in de miljoenenstad zei dat een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. ,,Dit gebouw zal worden bestempeld als onveilig'', kondigde de functionaris aan. ,,Het sprinklersysteem deed het helemaal niet.'' De brand ontstond volgens een bron door kortsluiting in de elektrische bedrading.

De stad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door dodelijke branden. Zo vielen eind vorig jaar veertien doden toen een gebouw met een dakrestaurant deels in vlammen opging. De meeste slachtoffers waren jonge vrouwen die een verjaardagsfeest vierden.