’Gram halen bij komende Statenverkiezingen’

En dat het bedrijfsleven de kosten zullen gaan betalen, want die profiteert tenslotte van de economische groei (he he, eindelijk erkennen ze datgene wat de Rabobank voor enige tijd terug al constateerde). Al dit soort geintjes leidt ertoe dat de burger, en alleen de burger, de rekening van deze grappen gepresenteerd krijgt.

D66 zegt er niet blij van te worden, maar heeft wel haar ziel aan de duivel (het grote geld) verkocht. Buma van het CDA verdedigde zijn steun door erop te wijzen dat een tweetal voormalige CDA-ministers hetzelfde hadden voorgesteld. Wat betekent dat ook deze (christelijke) partij voor het grote geld gaat.

Ondanks dat nog maar zo’n 16 procent van de burgers achter de plannen van het schrappen van de dividendbelasting staat, gaat men rustig door en hoopt dat het wel zal overwaaien. Dit klopt, want de mensen hebben een kort geheugen, en laten zich steeds opnieuw door mooie beloftes in de luren leggen. Ik hoop dat de kiezers deze keer het geheugen van een olifant hebben en bij de komende Statenverkiezingen hun gram zullen halen.

Ger Lemmens