Bewijs: vrouwen kunnen echt niets kwijt in broekzakken

Zo’n tachtig broeken van twintig populaire Amerikaanse jeansmerken deden meet aan de test. Zakken van vrouwenbroeken blijken gemiddeld 48 procent korter en 6.5 procent smaller te zijn. Probeer daar maar eens je Samsung Galaxy of je iPhoneX in te stoppen!

Om de invloed van de factor ’lengte’ van de broekendrager uit te sluiten, hebben de onderzoekers broeken gebruikt met dezelfde maten.

Skinny

Bij een skinny jeans zijn de zakken voor vrouwen gemiddeld 48 procent of 8,9 centimeter korter en 6 procent of 7,6 millimeter smaller. Bij een rechte jeans is dat 46 procent of 8,6 centimeter en 10 procent of 1,5 centimeter.

En de kontzakken? Ook daar zit een verschil in. Die van mannen zijn iets dieper, maar over het algemeen waren ze ongeveer even breed.