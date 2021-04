LIVE | Nederland wil Pfizer-vaccins naar Bulgarije en Letland sturen

Lees hieronder het laatste coronanieuws:

18.34 - Nederland wil Pfizer-vaccin afgeven aan andere landen

Nederland en nog achttien andere EU-landen zijn bereid 30 procent van hun rechtmatige deel van de 10 miljoen vaccins die farmaceut Pfizer/BioNTech vervroegd levert, af te staan aan EU-landen die het moeilijk hebben met hun vaccinatiecampagne.

Voor Nederland zou dat uitkomen op 116.700 prikken, die ons land wil uitlenen aan Bulgarije, Kroatië, Estland, Letland en Slowakije. Later zouden evenveel prikken terug moeten komen.

Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië zijn de enige EU-landen die niet willen meewerken aan de tijdelijke herverdeling „in een geest van solidariteit” zoals de EU-leiders vorige week op hun top hebben afgesproken. De EU-ambassadeurs proberen al enkele dagen tot een akkoord te komen over de kwestie die op de EU-top vorige week veel tijd opeiste.

Onder aanvoering van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz klaagt een aantal landen dat sommige EU-lidstaten veel meer vaccins hebben dan zij. De doses, door de Europese Commissie namens de 27 landen ingekocht, worden naar inwonertal eerlijk verdeeld, maar sommige landen hebben bedankt voor bijvoorbeeld het dure Pfizer-vaccin en mikten op AstraZeneca. Maar de aanvoer van dat vaccin valt keer op keer tegen.

De EU-leiders droegen hun ambassadeurs daarom op af te spreken hoe ze de 10 miljoen vaccins gaan verdelen. Die prikken zijn onderdeel van een levering van 100 miljoen doses in het vierde kwartaal die Pfizer in het tweede kwartaal naar voren haalt. Na afloop van de top zei premier Rutte dat Nederland en andere landen „denken dat Oostenrijk niet meteen het eerste land is dat een probleem heeft.”

De vaccins die de helpende landen nu willen afstaan worden op een later tijdstip door de vijf landen goedgemaakt.

18.01 - Dagrecord vaccins

Nog nooit zijn in één dag zo veel Nederlanders tegen het coronavirus gevaccineerd als op woensdag. In totaal zijn toen 72.377 mensen ingeënt, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het oude dagrecord was op 25 februari gevestigd. Toen kregen 66.890 mensen een prik.

In de eerste drie dagen van deze week kregen ongeveer 200.000 mensen een vaccin toegediend. Het ministerie hoopt dat deze week ongeveer 433.000 mensen een prik krijgen, aanzienlijk meer dan de 280.000 van vorige week en de 210.000 van de week ervoor.

16.15 - Draconische lockdown: Macron geeft Fransen maand huisarrest

De Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, is akkoord gegaan met weer een nationale lockdown vanaf zaterdag. President Emmanuel Macron had die donderdag aangekondigd om de derde golf van coronabesmettingen tegen te gaan. Van de 577 parlementariërs stemden er 348 voor de nieuwe lockdown en negen tegen. Een groot deel van de oppositie boycotte de stemming.

Maar er was veel kritiek in de Nationale Vergadering op het beleid van Macron en zijn premier Jean Castex. De fractieleider van de conservatieve Republikeinen, Damien Abad, zei tegen Castex dat het parlement niet is bedoeld om telkens „uw reeks van mislukkingen” te zegenen. Het land worstelt nu weer met een sterke toename van het aantal coronapatiënten en dat leidt op sommige plaatsen, inclusief de hoofdstad Parijs, tot grote drukte in gezondheidsinstellingen. Frankrijk telt 67 miljoen inwoners en heeft met 5000 ernstig zieke coronapatiënten relatief veel mensen met Covid-19 op de intensive care.

Macron heeft bepaald dat daarom niet alleen de negentien departementen waar al een strengere lockdown was ingevoerd, maar heel het land een maand huisarrest krijgt. Het is dan nog slechts toegestaan maximaal 10 kilometer van de woning weg te gaan zonder dringende reden. En iedereen die geen werk of andere geldige reden heeft, moet vanaf 19.00 uur binnenblijven.

Het is vooral dramatisch voor kinderen en jongeren en mensen die klein behuisd zijn en geen geldige reden kunnen opvoeren om de deur uit te gaan. En de scholen worden weer gesloten gedurende een maand.

16.08 - Thailand verkort quarantaine voor gevaccineerde reizigers

Reizigers die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus moeten in Thailand een week in quarantaine, in plaats van de gebruikelijke tien dagen in een door de overheid goedgekeurd hotel. Reizigers uit sommige Afrikaanse landen waar virusvarianten rondwaren moeten twee weken in quarantaine.

De quarantaine wordt ingekort voor degenen met een certificaat dat bewijst dat ze zijn ingeënt met het vaccin van bijvoorbeeld AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna of het Chinese Sinovac, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bangkok.

Toerisme is goed voor meer dan 10 procent van het Thaise nationale inkomen, dat een zware klap heeft gekregen door de pandemie.

16.00 - Na aankomst in Nederland kunnen de vaccins niet meteen de arm in

Hoeveel coronavaccins Nederland beschikbaar heeft, is elke dag anders. Soms liggen er honderdduizenden doses in een loods in Oss, een paar dagen later kunnen het er veel minder zijn. Het gaat op en neer als de tanden van een zaag. En op sommige dagen is de voorraad zo krap dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zenuwachtig begint te worden. En niet elk vaccin dat er is, is meteen beschikbaar om in iemands arm in te spuiten.

Nederland heeft tot nu toe ruim 3,6 miljoen doses gekregen en 2,4 miljoen prikken gezet. Dat wil niet zeggen dat er dus 1,2 miljoen doses beschikbaar zijn, die rekensom is niet zo simpel, zegt het RIVM.

Ten eerste kunnen niet alle vaccins meteen door naar de prikkers. Eerst moet zeker zijn dat de levering in orde is, dat de kwaliteit voldoet. Dat inklaren duurt volgens het RIVM ongeveer drie dagen. Anders gezegd: een fles met vaccin die op maandag binnenkomt, kan op zijn vroegst op donderdag worden geïnjecteerd. Pas na die goedkeuring is het flesje klaar om te worden gebruikt. Tot die tijd zijn de vaccins er wel, maar zijn ze nog niet beschikbaar.

En ook als de vaccins wel goedgekeurd zijn, verlaten ze nog niet meteen de opslag.

14:00 - Vaccins naar Curaçao

Nederland stuurt vrijdag versneld duizenden extra vaccins tegen het coronavirus naar Curaçao wegens de alarmerende situatie op het eiland. Door een stijging van het aantal coronabesmettingen neemt de druk op de zorg daar enorm toe. Minister-president Eugene Rhuggenaath noemde de situatie woensdag „heel ernstig.”

Het gaat om een levering van 30.000 vaccins, die behalve voor Curaçao ook bestemd is voor Aruba, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Daarnaast verleent het ministerie bijstand in de vorm van het werven van medisch personeel. Zo wordt gezocht naar beschikbare medische professionals via Amerikaanse uitzendbureaus, maar wordt ook in Nederland gekeken of mensen bereid zijn naar Curaçao af te reizen.

10.50 - Duitse politie: mensen pikken het niet meer

De Duitse politie staat voor „moeilijke en gevaarlijke paasdagen”, omdat mensen de coronabeperkingen niet langer accepteren, vreest de voorzitter van de Duitse politievakbond (DPolG), Rainer Wendt. Wendt voorziet dat het ook met „een heel zware inzet” aan politiemensen moeilijke dagen worden, omdat de mensen „steeds nerveuzer en agressiever” worden.

Op veel plaatsen in het land lijkt het erg mooi weer te worden. In München bijvoorbeeld zijn de verwachtingen zonnig met temperaturen boven de 20 graden. Voor het komende weekend is de politie daar bezig honderd tot tweehonderd extra politiemensen te regelen.

Jürgen Köhnlein van de politiebond in Beieren is bang dat de politie de kop van jut wordt, wanneer mensen hun onvrede over politici en coronamaatregelen tegenover agenten gaan uiten. Köhnlein verwacht dat er in de stad behalve veel recreanten op pleinen en in parken, ook veel demonstranten zullen zijn. De politie in Stuttgart rekent zaterdag op een demonstratie van zeker 5000 mensen.

10.45 - Winkeliers wachten op klant: afspraakje steeds sneller vergeten

Steeds meer mensen komen niet opdagen als ze een afspraak hebben gemaakt om te komen shoppen. Inmiddels komt tien procent van de klanten zijn afspraak niet na en dat percentage stijgt, blijkt uit navraag van BNR bij brancheclubs. Bij sommige grote winkels blijft nu al tot een derde van de klanten weg.

Aan het begin kwam iedereen gewoon langs, zegt directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), die grote winkelketens als Action, Gamma en MediaMarkt vertegenwoordigt. „Daarna zien we het aantal instorten, elke week met ongeveer een procent.” Vooral als klanten relatief anoniem kunnen winkelen laten zij het vaker op het laatste moment afweten.

Volgens INretail haakt bij een aantal grote winkels zelfs 20 tot 30 procent van de klanten af. De schade loopt naar verluidt in de tientallen miljoenen euro’s per week.

10.30 - ’Europa vaccineert onacceptabel traag’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft kritiek geuit op de vaccinatiecampagnes in Europese landen. Die komen veel te traag van de grond, zegt regiodirecteur Hans Kluge. Hij noemt dat onacceptabel en pleit ervoor „iedere dosis die we op voorraad hebben” onmiddellijk te gebruiken. Ook moet de vaccinproductie volgens hem omhoog.

Kluge waarschuwt dat de huidige vaccinatiecampagnes mensen en overheden een „vals gevoel van veiligheid” kunnen geven. De WHO noemt de situatie in Europa „zorgelijker dan we in maanden hebben gezien.” Het virus zou weer sneller om zich heen grijpen binnen alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van mensen boven de 80. Ouderen worden vaak met voorrang gevaccineerd en dat lijkt nu positieve gevolgen te hebben.

06.45 - Italië verplicht coronavaccinatie voor zorgmedewerkers

Italië verplicht coronavaccinatie voor zorgmedewerkersItalië verplicht een coronavaccinatie voor veel medewerkers in de zorg. Als je het inenten weigert, krijg je een andere functie in de medische sector, het liefst zonder contact met patiënten. Als je dat niet accepteert, kan salaris worden ingehouden.

De regering in Rome wil met het besluit tegengas bieden aan de scepsis die een deel van het medisch personeel heeft over coronavaccinaties. De medewerkers in bijvoorbeeld ziekenhuizen en apotheken die zich niet laten vaccineren, krijgen taken toegewezen die geen risico op verspreiding opleveren.

06.30 - Songfestival toch met publiek als nieuwe proef Fieldlab

Duizenden mensen kunnen het Eurovisie Songfestival in Rotterdam bijwonen. Het kabinet heeft besloten om van het liedjesfestijn een proefevenement te maken.

Met de organisatie is afgesproken dat er per show maximaal 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Naast de twee halve finales en de grote finale mogen fans ook aanwezig zijn bij de repetities in Ahoy. Het evenement vindt plaats van 18 tot en met 22 mei.

00.00 - Feestje in Amsterdam, Vondelpark ontruimd

Grote groepen jongeren kwamen woensdagavond tegen alle coronaregels in samen op het Museumplein om te feesten. Na de ontruiming van het Vondelpark eerder op de avond ontstond volgens een woordvoerster van de politie een ’waterbed-effect’ en verkaste de jeugd naar het plein.