LIVE | Winkelier wacht tevergeefs: steeds meer klanten blijven weg

Lees hieronder het laatste coronanieuws:

Steeds meer mensen komen niet opdagen als ze een afspraak hebben gemaakt om te komen shoppen. Inmiddels komt tien procent van de klanten zijn afspraak niet na en dat percentage stijgt, blijkt uit navraag bij BNR bij brancheclubs. Bij sommige grote winkels blijft nu al tot een derde van de klanten weg.

Aan het begin kwam iedereen gewoon langs, zegt directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), die grote winkelketens als Action, Gamma en MediaMarkt vertegenwoordigt. „Daarna zien we het aantal instorten, elke week met ongeveer een procent.” Vooral als klanten relatief anoniem kunnen winkelen laten zij het vaker op het laatste moment afweten.

Volgens INretail haakt bij een aantal grote winkels zelfs 20 tot 30 procent van de klanten af. De schade loopt naar verluidt in de tientallen miljoenen euro’s per week.

06.45 - Italië verplicht coronavaccinatie voor zorgmedewerkers

Italië verplicht coronavaccinatie voor zorgmedewerkersItalië verplicht een coronavaccinatie voor veel medewerkers in de zorg. Als je het inenten weigert, krijg je een andere functie in de medische sector, het liefst zonder contact met patiënten. Als je dat niet accepteert, kan salaris worden ingehouden.

De regering in Rome wil met het besluit tegengas bieden aan de scepsis die een deel van het medisch personeel heeft over coronavaccinaties. De medewerkers in bijvoorbeeld ziekenhuizen en apotheken die zich niet laten vaccineren, krijgen taken toegewezen die geen risico op verspreiding opleveren.

00.00 - Feestje in Amsterdam, Vondelpark ontruimd

Grote groepen jongeren kwamen woensdagavond tegen alle coronaregels in samen op het Museumplein om te feesten. Na de ontruiming van het Vondelpark eerder op de avond ontstond volgens een woordvoerster van de politie een ‘waterbed-effect’ en verkaste de jeugd naar het plein.