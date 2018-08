Vermiste Jos Brech verdacht van moord op Nicky Verstappen

De politie gaat ervanuit dat de man nog in leven is. Er is een grote zoektocht naar hem gaande. Dat zei Jan Eland, hoofdofficier van justitie in Limburg, op een persconferentie.

De verdachte is in 1998 al opgenomen in het dossier. Het wordt als passant op de Brunssummerheide gezien en gesproken. Hij zei toen dat hij op weg naar huis was. Twee medewerkers van de Marrechaussee noteerden zijn gegevens.

In november 2017 stond de politie voor de deur van de man. Daarna nog een keer, maar geen respons. Enkele weken later meldde een familie dat hij door Frankrijk reisde. De man organiseerde zogenaamde bushcraft-tochten door de wildernis. Hij zou in maart terugkomen. Hij kwam niet terug en is als vermist opgegeven.

Zijn laatste bekende verblijfplaats is een chalet in de Franse regio. Het chalet is doorzocht, er zijn goederen in beslag genomen. Mensen uit zijn omgeving zijn gehoord.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden.