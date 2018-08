Verdachte in zaak Nicky Verstappen is vermiste Jos Brech (55)

De politie weet niet waar hij is. Er is een Europees opsporingsbericht tegen hem uitgevaardigd. Politie en justitie doen een beroep op het publiek om de man te vinden. Mogelijk verblijft hij in Frankrijk. Het lijkt erop dat hij voorbereidingen heeft getroffen om lange tijd onvindbaar te zijn.

De verdachte was actief bij een scouting en peuterspeelzaal en werd eerder verdacht van een zedenmisdrijf. Die zaak is geseponeerd.

Ieder spoor ontbreekt

Sinds april van dit jaar ontbreekt ieder spoor van de man, zijn familie heeft hem als vermist opgegeven. Waarschijnlijk verblijft of verbleef hij in Frankrijk. Hij zou daar een wandeltocht gaan maken in de Vogezen. Daar is al naar hem gezocht.

De afgelopen jaren is hij vooral actief geweest in de wereld van het bushcraften. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en verbleef daarom zelf ook regelmatig in het buitenland. Hij is zelf ook ervaren in bushcraft, waardoor hij in staat is langere tijd met beperkte middelen in de natuur te overleven.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998.

De contactgegevens van de man zijn ook bekend. Hij was als toevallige passant door de politie gehoord toen het onderzoek naar de vermoorde jongen op de heide plaatsvond.

De verdachte is in 1998 al opgenomen in het dossier. Het wordt als passant op de Brunssummerheide gezien en gesproken. Hij zei toen dat hij op weg naar huis was. Twee medewerkers van de Marrechaussee noteerden zijn gegevens.

Politie aan deur van de man

In november 2017 stond de politie voor de deur van de man. Daarna nog een keer, maar geen respons. Enkele weken later meldde een familie dat hij door Frankrijk reisde. De man organiseerde zogenaamde bushcraft-tochten door de wildernis. Hij zou in maart terugkomen. Hij kwam niet terug en is als vermist opgegeven.

Jos Brech op een opsporingsfoto van de politie. Ⓒ Politie

Zijn laatste bekende verblijfplaats is een chalet in de Franse regio. Het chalet is doorzocht, er zijn goederen in beslag genomen. Mensen uit zijn omgeving zijn gehoord.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden.