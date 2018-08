Nederlander doodgeschoten in Peru

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ⓒ Hollandse Hoogte

LIMA - Een man uit Nederland is doodgeschoten in Peru. Dat gebeurde maandag in Miraflores, een rijke voorstad van de hoofdstad Lima. De gemeente Miraflores zegt dat het gaat om een afrekening. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was de man 62 jaar oud.