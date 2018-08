Celstraf voor diefstal condooms

Het duo had de spullen begin augustus in negen winkels in Baarn, Almere, Huizen en Kortenhoef gestolen. In totaal ging het om 180 artikelen.

De politie hield ze begin deze maand aan omdat ze opvallend rijgedrag vertoonden. In de auto werd ook een schriftje met adresgegevens van winkels gevonden. Rond diezelfde tijd hadden meerdere supermarkten aangifte gedaan van diefstal. De mannen zijn ook herkend op bewakingsbeelden.