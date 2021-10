Noodtoestand in Egypte na vier jaar beëindigd

Buitenland

Jonge Egyptische filmmaker (24) die president bespotte, sterft in cel

Een Egyptische filmmaker die de Egyptische president al-Sisi bespotte, is in zijn cel overleden. Shady Habash (24) zat al twee jaar opgesloten. Hij stierf in de zwaarbewaakte Tora-gevangenis in de Egyptische hoofdstad Caïro.