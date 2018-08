Belletje recherche leidde tot kippenvel

Afgelopen 9 juni kreeg de familie Verstappen het verlossende telefoontje van de politie: „We hebben een 100% match.” Dat was een regelrecht kippenvelmoment, aldus Peter R. de Vries die de familie al twintig jaar met raad en daad bijstaat vanmiddag bij de persconferentie van de politie.

Maar ze moesten zwijgen omdat de dader spoorloos was en is, aldus een geëmotioneerde Peter R. de Vries.

Waarschijnlijk bevindt de vermiste 55-jarige uit Simpelveld zich in Frankrijk waar hij survivaltochten organiseerde. Hij is volgens justitie ook erg bedreven om zich schuil te houden.

„Deze man mag de dans niet ontspringen. Hij moet zich verantwoorden nu we zo dichtbij zijn, zegt Peter R de Vries.

Hij roept mensen die weten waar Brech zich bevindt, op zich te melden. „In een zaak als deze heeft u nooit een alibi om te zwijgen.”

Berthie Verstappen, de moeder van de vermoorde elfjarige jongen Nicky, liet tijdens de persconferentie weten erg opgelucht te zijn dat er na twintig jaar een verdachte in beeld is. „Een naam, gezicht, een dader”, zei ze. Emotioneel bedankte ze ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries voor zijn hulp. „Als we jou niet hadden gehad. Al die jaren stond je voor ons klaar.”

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd de volgende avond vlakbij het kamp gevonden.