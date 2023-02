Jongen (7) reist alleen met trein richting Leiden: vader was nog kaartje aan het kopen

De agenten waren door de meldkamer naar het station in Woerden gestuurd. „Toen we bij de conducteur kwamen, zagen we daar een vrolijke en rustige jongen, met grote interesse naar ons kijken. Hij was van buitenlandse afkomst en woonde met zijn familie nog maar kort in Nederland. De taalbarrière maakte de zoektocht naar z’n vader een stuk lastiger”, schrijven ze in een bericht op sociale media.

De vader was bij de automaat op het station nog een kaartje aan het kopen, terwijl zijn zoontje alvast op eigen houtje de trein was ingestapt. Toen de vader dat pas door kreeg, gingen de deuren van de trein al dicht en de trein op weg richting Leiden.

„Gelukkig werd er door zijn school óók een melding gedaan bij de politie en konden we via via met de vader in contact komen”, aldus de politie. De jongen is met de dienstauto meegenomen en herenigd met zijn opgeluchte vader. „De jongen leek het een mooi avontuur te vinden, vader iets minder.”