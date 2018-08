Minister Grapperhaus wil discussie over verplicht afstaan DNA na oproep

„Dat is wel een discussie die we willen voeren”, zegt Grapperhaus daarom op de vraag of mensen gedwongen moeten kunnen worden om hun dna af te staan in dit soort onderzoeken. Dat moet dan wel onder „bepaalde omstandigheden”, meent de CDA-minister.

De bewindsman is in elk geval nu ’heel opgelucht’ dat er nu wel een verdachte is gevonden via dna uit een andere zaak. De verdachte is nog vermist, maar de minister heeft vertrouwen in de teams die hem nu moeten vinden. „Ik ben er van overtuigd dat ze dat op de beste manier aanpakken.”