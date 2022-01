Premium Binnenland

Vuurwerkbranche laakt ’pijltjes’-uitspraak Hubert Bruls: ’Weggezet en gedemoniseerd’

Uitspraken van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls over vuurwerkliefhebbers zijn de vuurwerkbranche in het verkeerde keelgat geschoten. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland vindt de uitlatingen ’uiterst ongelukkig’. De Vuurwerkfederatie gaat een stap verder. „Het is schokkend dat we zo worde...