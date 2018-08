Buschauffeur krijgt 3 jaar cel voor branden

De rechters vonden het bewijs tegen de man wel degelijk overtuigend. Van D. was ontslagen door het bedrijf, dus hij had een mogelijk motief. Hij werd door mensen herkend op bewakingsbeelden die op tv werden vertoond en verder blijkt onder meer uit gegevens van zijn telefoon dat hij in de buurt was. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist.

In september vorig jaar brandden in de remise in Tilburg vier bussen uit en raakten er drie beschadigd. Nog geen twee weken daarna werd brand gesticht in een kantoor van het busbedrijf. In november werd een bus gestolen. Nadat er urenlang in was rondgereden, werd het voertuig in brand gestoken. De schade door de branden is becijferd op 1,5 miljoen euro.

Van D. werd in februari opgepakt na tal van vermoedens dat hij erachter zat, mogelijk uit frustratie over zijn ontslag. Zijn advocaat vond het bewijs onbetrouwbaar en pleitte voor vrijspraak.

De rechtbank weegt onder meer mee dat Van D. geen enkel berouw heeft getoond. Verder heeft hij nauwelijks meegewerkt aan psychologisch onderzoek. Na een eerste gesprek staakte hij zijn medewerking. Daardoor heeft de rechtbank te weinig inzicht gekregen in zijn persoonlijkheid.