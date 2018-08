Man meldde mogelijk explosie Bemmel vooraf

Volgens de zegsman van de politie was de beller iemand die bij „het zorgkader” van de gemeente bekend was. Om die reden is meteen na zijn telefoontje actie ondernomen. De man is gebeld en er is naar hem gezocht op verschillende locaties, maar voordat hij was gevonden reed een auto het gemeentehuis binnen. De politie denkt pas woensdagavond of donderdag met zekerheid te kunnen zeggen wie het slachtoffer is.

De politie doet met man en macht onderzoek naar wat er in Bemmel is gebeurd. Speurhonden hebben het gemeentehuis doorzocht en er zijn drone-opnames gemaakt. Het wrak van de geëxplodeerde auto staat nog voor de balie in het gemeentehuis en wordt mogelijk pas donderdag weggehaald. De plaats van het incident is afgesloten met zwarte schermen. De explosie heeft enorme schade aangericht, zodat de gemeente nog niet kan zeggen wanneer het gemeentehuis weer open gaat.

De automobilist heeft zijn actie in zijn eentje uitgevoerd volgens de politie. Zijn lichaam werd naast de auto gevonden. Of hij mogelijk onbedoeld slachtoffer is geworden van de explosie die hij veroorzaakte kon de politie nog niet zeggen. „Het was duidelijk een bewuste actie en geen ongeluk. Of het een aanslag was weten we pas als het technisch en tactisch onderzoek klaar is. Over het motief van het slachtoffer weten we dan ook pas meer”, aldus de politie.