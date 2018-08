Agenten rukten uit na een melding van een man die in zijn achtertuin was bedreigd met een samoeraizwaard. Ze troffen de verdachte aan in zijn eigen huis: hij zat met zijn zwaard op de bank. Het zwaard is in beslag genomen. De man is meegenomen voor verhoor.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik