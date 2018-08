9 miljoen EU-steun voor asielzoekers Italië

Ⓒ EPA

BRUSSEL - De Europese Commissie heeft 9 miljoen euro naar Italië gestuurd om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor asielzoekers in Italiaanse opvangkampen. De noodhulp is gericht op zo’n 42.000 mensen, vooral vrouwen en kinderen, die op Sicilië vastzitten en op het vasteland, onder meer in Toscane en rond Rome.