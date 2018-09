’ Het kabinet heeft geen idee wat er speelt’

Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt dat het kabinet geen idee heeft van de financiële situatie van de oudere, vindt Mieke de Vries. Het kabinet gaat er te gemakkelijk van uit dat ouderen, nu het de bedoeling is dat ze langer thuis blijven wonen, ook financieel in staat zijn om hun huis aan de oude dag aan te passen.

Omdat een man als Rutte waarschijnlijk alleen maar met een bepaald soort oudere omgaat denkt hij dat de rest van Nederland er ook zo bijzit. Nou, dat is niet zo.

Voorbeeld: Mijn moeder die over twee weken 91 wordt, heeft nauwelijks geld om boodschappen van te doen. Huur, zorg, eigen bijdrage, gas, licht, belastingen en dan is het geld bijna op. Ze woont nog op zichzelf in het huis waar wij allemaal groot zijn geworden. Kinderen springen bij, maar ook die hebben een gezin en kosten.

Ze huurt gelukkig en er wordt met haar situatie rekening gehouden, dus huurverhogingen gaan voornamelijk haar deur voorbij. Maar voor de oudere met een eigen woning, is het zuur.

Langzamerhand verdwijnt het spaargeld in belastingen. Onderhoud, verduurzaming en het ’opeten van je eigen woning’ is onmogelijk gemaakt. Bovendien, niet iedereen wil naar een flat om naar de boomtoppen te kijken op je oude dag.

M.a.w. het kabinet heeft geen idee wat er in ons land omgaat. Ik stel voor dat ze eens per jaar allemaal een weekje vrijwilligerswerk doen bij mensen waar zij zo makkelijk over denken. En dan niet in Wassenaar en Blaricum, maar in Surhuisterveen en Moddergat.

Mieke de Vries, Amsterdam