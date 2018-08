Moeder Nicky: ’Eindelijk heb je een naam, een gezicht’

Op 9 juni ging in de ochtend de telefoon in huize Verstappen. Familierechercheur José aan de lijn. Of ze om 15.00 uur op het bureau konden zijn. „Je durft niet te hopen op een doorbraak. Maar het was duidelijk dat het belangrijk was”, vertelt Berthie Verstappen over die dag.

En dag daarvoor heeft de politie nieuws gekregen van het Nederlands Forensisch Instituut. Er is een DNA-match in de moordzaak op Nicky. Dadersporen op de kleding van de vermoorde jongen komen overeen met het DNA van Jos Brech, een vermoedelijk moedwillig verdwenen, 55-jarige man.

’Eindelijk een naam’

„Eindelijk heb je een naam, een gezicht”, zegt Berthie daarover. Jarenlang durfde ze op straat niemand aan te kijken, want wie weet was het de moordenaar. Nu kan dat weer: ze hoeft zich alleen nog maar te richten op Jos Brech. „Je gaat van duizenden gezichten naar één.” Al kijkt ze liever niet naar de foto’s die nu overal prijken bij berichten over de 55-jarige survivalspecialist.

„Voor mij is het een monster. Een verschrikkelijk iemand. Ik hoop dat ik hem persoonlijk in de ogen kan kijken”, zegt Berthie. Wat ze hem zou zeggen als ze hem ziet? „Kom hier, dat ik je aanpak. Zet mij maar in dezelfde ruimte met hem.” Nicky’s zus Femke vult aan. „Ik zou hem blijven aankijken. En ik heb hem heel wat te zeggen. Al is dat misschien niet geschikt voor in de media.”

Berthie: „Als hij het is, heeft hij Nicky het leven ontnomen. Hij heeft ons kapot gemaakt. Dan moet hij nu zelf ook kapot.”

Zwijgen

Sinds die negende juni moet het gezin zwijgen. En dat valt zwaar. „Je wil je vader, je zus, iedereen vertellen over de doorbraak. Maar dat mag niet. Je moet je overal met een leugentje vanaf maken. Vandaar dat het nu ook redelijk goed gaat. We weten het al een tijd, we mogen weer praten”, zegt Berthie.

Tegelijk is er de pijn dat de moordenaar van haar zoon nog altijd niet gepakt is. En dat verdachte Brech spoorloos is. „Maar we blijven hoop houden dat hij wordt gevonden.”

Want pas dan worden er vragen beantwoord die al meer dan 20 jaar door het hoofd spelen van de moeder van Nicky. Met zachte stem spreekt ze ze uit. „Hoe heeft hij Nicky weg gekregen van het zomerkamp? Hoe lang duurde het?”

Peter R. De Vries

De familie is ontzettend dankbaar dat de politie zo veel werk in de zaak heeft gestoken. Er is nog altijd regelmatig contact, vertelt de familie. Zodra de politie iets weet, horen zij het ook. Dat in 2012 de toenmalige hoofdofficier heeft beloofd tot het gaatje te gaan om de zaak op te lossen en woord heeft gehouden, is voor de familie ontzettend belangrijk.

Tijdens de persconferentie in Maastricht nam Berthie Verstappen ook kort het woord. Ze dankte Peter R. De Vries. „Zonder jou was de zaak 19 jaar geleden al stil komen te liggen. We konden je altijd bellen. Ook op vakantie, het was nooit te veel”, snikte ze, waarna een warme knuffel volgde tussen de moeder en de misdaadjournalist.

Die werd zelf ook emotioneel tijdens de persconferentie. „Je bent twintig jaar bezig met deze zaak. Dan is dat logisch”, erkende hij. En ook hij houdt hoop dat Brech wordt gevonden, hoe goed hij zich ook weet te verbergen. „Hij weet wat hem te wachten staat. Hij heeft geen telefoon, neemt geen geld op en gebruikt geen auto.”

Hij vervolgt: „Saddam Hoessein is ook gevonden. Osama Bin Laden is ook gevonden. En die hadden veel meer middelen tot hun beschikken. We gaan hem vinden.”

Bekijk ook: Belletje recherche leidde tot kippenvel